Soziales Projekt : Zwischen Möbeln, Stoff und Alltagshilfe: Wittlicher Projekt hilft, Menschen ins Arbeitsleben einzusteigen.

Wittlich Das Wittlicher Modell für Arbeitssuchende, kurz Wilma, hilft Menschen aus dem Landkreis, ihren Tagesablauf zu strukturieren, sich weiterzubilden und ins Arbeitsleben einzusteigen.

Im Laden der Wittlicher Initiative Wilma in der Gottlieb-Daimler-Straße herrscht reges Treiben. zwischen Sitzgarnituren, Tischen, Kleidern und Schränken suchen Kunden nach den passenden Artikeln, die sie mitnehmen können. Die Teilnehmer des Wittlicher Modells für Arbeitssuchende, so der vollständige Name des Projekts, stehen an der Kasse oder räumen Waren ein.