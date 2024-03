Jährliche Beträge im fünfstelligen Bereich Was wurde aus den Einnahmen der Wilma in Wittlich?

In den Räumen der Wilma in Wittlich konnte man genutzte Kleidung, Möbel oder Haushaltsgegenstände abgeben. Sie wurden in der dortigen Schreinerwerkstatt oder der Hauswirtschaftsabteilung aufgearbeitet und anschließend günstig verkauft. Die Teilnehmer des Projekts „Wittlicher Modell für Arbeitssuchende“ hatten in diesen Bereichen eine Aufgabe, einen strukturierten Arbeitsablauf, soziale Kontakte und konnten auf die Hilfsangebote des Netzwerks der Wilma, wie Sucht- und Schuldenberatung zurückgreifen. Das ist jetzt vorbei (der TV berichtete).