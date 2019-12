Wittlich Die Band at.tension aus Wittlich hat ganz spontan Musikschaffende aus Wittlich und Umgebung aufgerufen zu einem Projektchor. Herausgekommen ist das Youtube-Video „#Wilstaytogether“, für Toleranz und gegen Hass.

„We are the world, we are the children“, aus rund 80 Kehlen schallt das bekannte Lied durch das Jugendheim St. Bernhard. Die Sänger aus Wittlich und Umgebung haben sichtlich Freude daran, den Song mit dem einfachen und doch eindringlichen Text vorzutragen. Als das Lied zu Ende ist, applaudieren alle jubelnd. Chorleiter Reinhold Schneck ist zufrieden. Nur noch eine Aufnahme, dann sollte das Video im Kasten sein.

Der Chor, der hier singt, ist keine lang bestehende Singgemeinschaft sondern ein Projektchor, der sich nur für eine Video-Aufnahme zusammengetan hat. Und das ziemlich spontan. Denn die Idee dazu hatten die Mitglieder der Band At.tension nur kurze Zeit vorher. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, so lautete die Botschaft, die Mitte November an die Chöre, Bands und Musikvereine geschickt wurde. Alle Musikschaffenden wurden aufgerufen, sich unter dem Motto #WILstaytogether mit einem Video deutlich zu positionieren „in einer Zeit, in der rechtspopulistische Parteien überall in Deutschland und in Europa Wahlerfolge einfahren, …. Und in der Werte wie Weltoffenheit und Toleranz immer mehr verloren gehen“, wie es in dem Anschreiben heißt.