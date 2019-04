später lesen Kommunalpolitik Windenergie ist Thema im VG-Rat Bernkastel-Kues FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues tagt am Donnerstag, 9. Mai, 17 Uhr, in der Güterhalle in Bernkastel-Kues. Die Tagesordnung umfasst unter anderem folgende Punkte: Ernennung des hauptamtlichen Beigeordneten, Neuaufstellung Flächennutzungsplan der VG Bernkastel-Kues mit integriertem Landschaftsplan, Flächennutzungsplan - Teilfortschreibung Windenergie, Feststellung Jahresabschluss 2016, Einführung eines Tax Compliance Management-Systems, Jahresabschluss zum 30. Juni 2017 der Kardinal Nikolaus von Kues Weingut GmbH, Verschmelzung der Kardinal Nikolaus von Kues Weingut GmbH auf die Divendo gGmbH, Fassadensanierung Grundschule Mülheim und Fassadensanierung Feuerwehrhaus Kleinich, Sanierung- und Brandschutzmaßnahmen Grundschule Wintrich, Installation von Sekuranten auf dem Dach des Moselbades.