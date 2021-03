Sitzung : Windenergie und Straßenausbau

Enkirch Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 15. März, im Bürgersaal „Alte Schule“ in Enkirch (Am Wochenmarkt 15, Eingang Schulhof) statt. Themen sind unter anderem der Erlass einer Beitragssatzung für Feld-, Weinbergs- und Waldwege, die Beschlussfassung über die Rücklagenbildung des Gewinnes 2018 für den Wohnmobilstellplatz, die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für die Teilbereiche „Windenergie“ und „Solarenergie“ und verschiedene Bauangelegenheiten.

