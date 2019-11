Windkraft : Windräder für die VG Wittlich-Land Sicht

Heidweiler/Niersbach Obwohl noch nicht alle Kommunen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land über die Windkraftpläne abgestimmt haben, hat sich die Mehrheit bereits dafür ausgesprochen. Demnach kann es bald losgehen.

Damit wäre die Windkraftplanung der VG also nun so gut wie in trockenen Tüchern. Nach dem Abstimmungsreigen aller Ortsgemeinden muss die Änderung des Flächennutzungsplans allerdings zu guter Letzt noch von der Kreisverwaltung genehmigt und öffentlich bekannt gemacht werden. Ob das zeitlich in diesem Jahr, das ja nicht mehr so lang ist, noch hinhaut, ist man sich in der Verwaltung nicht so sicher. Schließlich haben ja auch noch nicht alle Ortsgemeinden abgestimmt.