Energiewende : Was lange währt... In der VG Wittlich-Land sollen bald die ersten Windräder gebaut werden

In Sachen Photovoltaik steht die VG Wittlich-Land gut da, in Sachen Windenergie geht es jetzt auch voran. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hasborn/Niederöfflingen/Oberscheidweiler Beim Thema Windkraft hinkt die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hinterher. Doch zwischen Hasborn, Oberscheidweiler und Niederöfflingen sollen nun die ersten beiden Anlagen errichtet werden – nach zwölf Jahren Planung.

Es ist schon ein paar Jahrzehnte her: Bereits 1987 entstand in Schleswig-Holstein der erste kommerzielle Windpark Deutschlands. Seit zwölf Jahren wird nun auch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land der Bau von Windrädern geplant. Und was lange währt, wird endlich gut: 2023 soll mit dem Bau der ersten Anlagen begonnen werden.

Dabei ist die Verbandsgemeinde beim Thema grüne Energie insgesamt betrachtet gar nicht im Schneckentempo unterwegs: Obwohl sich in den 45 Kommunen der Verbandsgemeinde bis zum heutigen Tag noch kein einziges Windrad dreht, liegt die Deckungsrate aus erneuerbaren Energien bereits bei rund 80 Prozent. Denn in der VG Wittlich-Land liefern bereits Photovoltaik-Anlagen auf einer Fläche von 122,6 Hektar jährlich 62,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) grünen Strom – weitere Anlagen befinden sich in der Planung. Beim Thema Windenergie geht es aber nun auch vorwärts.

Zwei Windräder für Niederöfflingen

Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Kreisverwaltung mit, dass die Behörde den ersten zwei Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde am 28. Dezember eine Genehmigung erteilt habe. Das Unternehmen Abo Wind plant in der Gemeinde Niederöfflingen einen Windpark mit zwei Windenergieanlagen. Die Anlagen sollen jährlich rund 23,5 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom produzieren, so viel verbrauchen rund 14.000 Personen in ihren Häusern und Wohnungen.

Im Genehmigungsverfahren war auch die Bundeswehr beteiligt, denn die beiden Standorte der Windkraftanlagen befinden sich circa 17 km nordöstlich des Flugplatzes Spangdahlem und 17 km südwestlich des Flugplatzbezugspunktes Büchel. Daher hatte man sich frühzeitig mit der Bundeswehr abgestimmt und einen Anlagentyp mit nur 120 Metern Turmhöhe gewählt, um mit der Gesamthöhe unter der Kursflugmindesthöhe zu bleiben. „Somit gibt es aus Sicht der Bundeswehr keine Einwände zum Bauvorhaben. Wir haben bereits eine positive Stellungnahme erhalten“, erklärt das Unternehmen.

Nachdem die Kreisverwaltung nun sämtliche Genehmigungen erteilt hat, steht dem Bau nun nichts mehr im Wege: „Wir sind aktuell mit dem Anlagenhersteller Enercon im Austausch zum genauen Bauzeitenplan. Wir rechnen mit dem Start der Arbeiten im Sommer 2023“, erklärt Abo Wind.

Der Bau bestehe im Wesentlichen „aus dem Ausbau der Zuwegung und Kabeltrasse, Erdarbeiten am Standort, Fundamentbau, Aufbau des Turms sowie Montage des Rotors.“ Nach aktueller Planung soll der Windpark im zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen.

Fünf Windkraftanlagen auf der Sammethöhe

Keine 500 Meter weiter südlich planen auch mehrere Kommunen gemeinsam mit einem privaten Investor einen Windpark. Die „Windenergie Sammethöhe Planungsgesellschaft (WSP)“ besteht aus der Firma Agrowea und den Gemeinden Niederscheidweiler, Niederöfflingen, Oberscheidweiler und Hasborn. Die Gesellschaft will dort einen Bürger-Windpark mit fünf Anlagen bauen. Über die WSP sind also auch die Gemeinden finanziell an dem Windpark beteiligt. Zudem soll es Bürgern ermöglicht werden, Anteile zu erwerben.

Wie sieht der Sachstand in diesem Windkraftprojekt aus? Erhard Rosenbaum, ehemaliger Ortsbürgermeister von Oberscheidweiler und Geschäftsführer der Planungsgesellschaft, erklärt, das Unternehmen habe einen Bauantrag gestellt. Doch es sei noch eine letzte Hürde zu nehmen: Die Behörden haben eine Untersuchung des Plangebiets auf Bodenschätze gefordert. Diese archäologische Untersuchung stehe noch aus, sagt Rosenbaum. Unternehmen, die solche Untersuchungen anböten, seien derzeit überlastet. Aber welche Bodenschätze könnten sich im Acker zwischen Oberscheidweiler und Niederöfflingen verstecken? „In Trier waren es ja die Römer. Hier könnten vielleicht Spuren der Kelten zu finden sein“, sagt Rosenbaum. Bisher deute jedoch nichts darauf hin, so Rosenbaum, dass dort im Erdreich Relikte aus der Zeit der Kelten auf ihre Entdeckung warten würden.

Die Planungsgesellschaft hoffe, dass sie bis Mitte des Jahres eine Baugenehmigung vorliegen habe. Rosenbaum ist optimistisch: „Wenn Sie zwölf Jahre an einem Thema dran sind und dann nicht zuversichtlich sind, dass es gelingt, dann läuft doch etwas schief.“ In dem Genehmigungsverfahren seien alle Unwägbarkeiten aufgetreten, die man sich in den schlimmsten Träumen vorstellen könne, sagt der Geschäftsführer zu den unzähligen bürokratischen Hürden, die sich dem Unternehmen im Genehmigungsverfahren stellten. „Wir haben ja bei Null angefangen. Es gab nicht mal einen Flächennutzungsplan.“