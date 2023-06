Erneuerbare Energien – Bürger können sich beteiligen Hohe Erträge in Aussicht: Wie Bürger an Wintricher Windrädern mitverdienen können

Er hat lange Jahre dicke Bretter gebohrt und kann nun sein Projekt verwirklichen. Dirk Kessler, Ortsbürgermeister von Wintrich, plant eine Kommanditgesellschaft mit dem Titel „Bürgerwind Wintrich“. In dieser Gesellschaft können Bürger Anteile zeichnen und sich so am Erlös der Windkraft beteiligen.