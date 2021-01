Energie : Weniger Windräder, mehr Leistung

Heidenburg/Berglicht/Büdlich/Breit Windpark Berglicht: Da die Förderung der bisherigen Anlagen nach 20 Jahren ausläuft, will Abowind diese durch größere und leistungsfähigere Anlagen ersetzen.

Für die Ortsgemeinden hat das Repowering Auswirkungen. Denn sie profitieren von der Pacht, die Abowind zahlt. In Büdlich und in Berglicht erwarten die Ortsbürgermeister mindestens gleichbleibende Pachteinnahmen als bisher. Zwar fällt für Büdlich ein komplettes Rad weg. Und die neue Anlage steht auf der Gemarkungsgrenze zu Breit, so dass sich beide Orte die Pacht für das neue Windrad teilen. Doch Jörg Schönenberger, Ortsbürgermeister von Büdlich sagt, dass er höhere Pachteinahmen erwartet, da die neue Anlage mehr Energie produziert als bisher. Ähnlich äußert sich sein Amtskollege Michael Reusch aus Berglicht. Dort werden statt der bisher fünf Windräder zwei neue errichtet. „Für die Ortsgemeinde Berglicht gehen wir davon aus, dass sich die Pachteinnahmen nicht verschlechtern werden“, lautet seine Prognose. Allerdings seien die Verträge noch nicht geschlossen. In Berglicht begrüßt man das Repowering, sagt Reusch. „Wir sind Windkraftgemeinde.“