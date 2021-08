Energie : Weiße Riesen werden immer höher

Foto: Christoph Strouvelle

Vor rund 25 Jahren wurden die ersten Windenergieanlagen in der Region aufgestellt. Damals von vielen noch als Exoten belächelt, prägen sie heute das Landschaftsbild in Eifel und Hunsrück und sind ein fester Bestandteil der Energieversorgung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Erneuerbare Energien sind derzeit in aller Munde. Insbesondere der von vielen Wissenschaftlern bestätigte menschengemachte Klimawandel, der aufgrund der jüngsten extremen Wetterereignisse nochmals verstärkt in den Fokus der Menschen gerückt ist, hat die Debatte erneut angeheizt. Zu diesen Extremen gehören die hohen Temperaturen im Mittelmeerraum genauso wie das Starkregenereignis Mitte Juli in der Eifel.

Bereits vorher hatte man in Rheinland-Pfalz das Ziel ausgegeben, 2030 rechnerisch alle verbrauchte Energie selbst zu erzeugen.

Ein ganz wesentlicher Faktor bildet dabei die Windenergie. 1995 wurde im Landkreis Bernkastel-Wittlich das erste Windrad in der Hunsrückgemeinde Heidenburg errichtet, mit einer Nabenhöhe von 50 Metern und einer Leistung von 270 Kilowatt – nach heutigen Maßstäben eher ein weißer Zwerg als ein weißer Riese.

Erst danach förderte die Bundesregierung mit dem Einspeisungsgesetz die Entwicklung der regenerativen Energien, was andere Gemeinden veranlasste, ebenfalls sich für den Bau von Windrädern zu interessieren.

Das erste Heidenburger Windrad ist schon längst nicht mehr da. Denn die Entwicklung hat bei den Windenergieanlagen rasante Fortschritte gemacht. Die neusten weißen Riesen, wie sie derzeit beispielsweise im Windpark Gielert/Verbandsgemeinde Thalfang entstehen und die im Dezember 2021 in Betrieb gehen sollen, haben eine Nabenhöhe von 164 Metern. Die Rotoren haben einen Durchmesser von 149 Metern, so dass sich eine Gesamthöhe von 239 Meter ergibt. Die beiden Anlagen werden eine Stärke von jeweils 5700 Kilowatt haben, also mehr als das 20-fache als der Heidenburger Vorreiter.

Heute wird das Landschaftsbild in Hunsrück und Eifel maßgeblich von der Windkraft geprägt. Große Windparks sind entstanden auf dem Ranzenkopf, einem Höhenzug zwischen der Einheitsgemeinde Morbach und Bernkastel-Kues, mit derzeit laut der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord 42 Anlagen. Weitere große Parks gibt es entlang der A1 im Bereich Reinsfeld und Naurath (beides VG Hermeskeil), bei Hallschlag und Ormont in der Eifel, westlich von Prüm, in der VG Bitburg Land rund um Mettendorf und westlich und südlich von Welschbillig. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Windparks.

Doch ist auch bei den bestehenden Windparks viel in Bewegung. Zunehmend werden ältere Anlagen, bei denen die festgelegte Preisgarantie bei der Einspeisung ausläuft, ersetzt durch höhere und leistungsfähigere Windräder, die sich dann aber in der Gesamtzahl reduzieren.

Beispiel Energielandschaft Morbach: 14 Windräder mit rund 100 Meter Nabenhöhe wurden ersetzt durch sieben Windräder mit 159 Meter Nabenhöhe, die dann aber jeweils mehr als die doppelte Nennleistung haben als ihre Vorgänger.

Die Dimensionen eines Rotors. Foto: Christoph Strouvelle

Foto: Christoph Strouvelle

Ein Maschinenhaus der Marke Enercon. Foto: Christoph Strouvelle

Das Fundament einer Enercon-Anlage. Foto: Christoph Strouvelle

Den dritten Abend in Folge haben am Mittwoch Spezialisten einen Schwertransport mit einem Windrad-Rotorblatt durch die Straßen von Zerf navigiert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber