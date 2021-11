Erneuerbare Energien : Windrad-Flügel für neue Anlagen bei Gielert kommen später als geplant

Noch fehlen entscheidende Bauteile für die zwei neuen Windräder bei Gielert. Sie sollen voraussichtlich in der Woche ab dem 22. November per Spezialtransport über die L155 zur Baustelle gebracht werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Gielert Die Anlieferung großer Bauteile für zwei neue Windräder bei Gielert verzögert sich. Daher werden auch die Spezialtransporte ohne Fahrer, die eigentlich ab dieser Woche die Rotorblätter über die L155 manövrieren sollten, erst ab dem 22. November für Straßensperrungen sorgen.

Die Bauteile – darunter die sechs etwa 60 Meter langen Rotorblätter – sollen zunächst nachts per Schwertransport an eine Umladestelle an der L 155 gebracht werden. Von dort soll ein Spezialfahrzeug, dass in Schrittgeschwindigkeit ohne Fahrer unterwegs ist, die Komponenten tagsüber zu den etwa zwei Kilometer entfernten Windpark-Baustellen bringen. Während dieser Transporte muss die Landestraße 155 zwischen Gielert und Berglicht jeweils für etwa eine Stunde gesperrt werden.