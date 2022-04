Essen und Trinken : Leckere Weine und gute Gespräche in Bernkastel-Kues

Bürgermeister Leo Wächter und Claudia Müller (rechts) mit den Weinmajestäten, die die „WineLive“ besucht haben: Zweite bis Vierte von links sind Mara, Mosella Kira und Anna-Lena aus Bernkastel-Kues, dann folgen die Moselweinprinzessinen Kirsten Urban und Jacqueline Krause sowie Moselweinkönigin Sarah Röhl. Foto: Strouvelle Christoph

Bernkastel-Kues Die Partyreihe „WineLive“ in Bernkastel-Kues hat nach zweijähriger Pause 140 Besucher in die Kueser Güterhalle gezogen.

Es sind Bilder, die man wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie lange nicht mehr gesehen hat: In der Güterhalle in Bernkastel-Kues stehen die Menschen mit einem Glas Wein allein, zu zweit oder in kleinen Gruppen und unterhalten sich über Gott und die Welt oder den Tropfen, den sie gerade im Glas haben. Denn der Verein Bernkastel-Kueser Essen- und Weinsymposion veranstaltet nach zweijähriger Pause erstmals wieder die „WineLive“.

Elf Winzer bieten insgesamt 75 Weine ihrer neuen Jahrgänge an, Je nachdem, welche Abfüllzeiten die einzelnen Erzeuger bevorzugen, handelt es sich um Weine der Jahrgänge 2020 oder 2021. 140 Gäste genießen die guten Tropfen der Betriebe von der Mittelmosel. Weniger als sonst, aber das ist gewollt, sagt Claudia Müller vom Ürziger Weingut Benedict Loosen Erben, Vorsitzende des ausrichtenden Vereins: „Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir die Besucherzahl limitiert.“ Um die Veranstaltung weiter zu entzerren, haben die Veranstalter den Bistrobereich vor die Güterhalle platziert. Das stellt aufgrund der milden Witterung kein Problem dar.

Sarah Gessinger vom gleichnamigen Zeltinger Weingut schenkt Milan Rödel aus Köln einen Riesling aus. Foto: Strouvelle Christoph

Müller freut sich, die Veranstaltung wieder auszurichten, nachdem ein erster Versuch im November 2021 noch abgesagt werden musste. „Es ist für uns eine tolle Gelegenheit, den aktuellen Jahrgang vorzustellen“, berichtet sie. Es sei wichtig, die neuen Weine zu zeigen. Die Veranstaltung diene auch dazu, den Kontakt zu den Kunden zu halten. „Viele sind Freunde geworden und kommen immer wieder“, sagt Müller. Auffallend sei, dass viele junge Leute zur „WineLive“ gekommen sind.

Der 2020er sei ein typischer Moselwein mit rieslingtypischer Säure, die in den 2021er Tropfen geringer ausfalle, erläutert Müller. Das vergangene Jahr sei für die Winzer spannend gewesen. Die Ernte­menge sei geringer gewesen, die Qualität aber gut. Sarah Gessinger vom gleichnamigen Weingut in Zeltingen-Rachtig sagt, die Spitzenlagen an der Mosel hätten eine qualitativ gute Ernte hervorgebracht. „Der Jahrgang hat eine gewisse Kühle und ist sehr mineralisch. Ich bin positiv überrascht“, erklärt sie.

Abed Kamari, Sabrina Müller und Simone Backendorf (von links) aus Wittlich genießen gute Tropfen. Foto: Strouvelle Christoph