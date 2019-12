Wanderung : Winterwanderung im Hahnenbachtal

Bundenbach (red) Eine Wanderung mit Nationalparkführer Michael Brzoska wird am Donnerstag, 2. Januar, ab 11 Uhr angeboten. Los geht es am Schinderhannesbrunnen in Bundenbach. Die zehn Kilometer lange Strecke führt durch das winterliche Hahnenbachtal.

