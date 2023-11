Nur Rodeln oder auch Skifahren? Wintersport am Erbeskopf: Das ist am Wochenende im Hunsrück möglich

Schneebedeckt sind die Wiesen und Hänge am Erbeskopf seit Anfang der Woche. Das ist die gute Nachricht für alle diejenigen, die sich an diesem Wochenende mit dem Schlitten auf den Weg zur höchsten Erhebung in Rheinland-Pfalz machen möchten. Weniger gute Nachrichten gibt es dagegen für Skifahrer und Snowboarder. Die müssen weiter auf den Start der Wintersportsaison warten.