11.000 Besucher in dieser Saison Viel Aufwand, seltener Schnee: Hat Skifahren am Erbeskopf noch Zukunft?

Der Winter hat sich neulich im Hunsrück kurz zurückgemeldet. Der Schnee hatte auf die Skisaison am Erbeskopf allerdings keinen Einfluss mehr, die ist definitiv beendet. Unterm Strich stehen elf Lifttage: „Ein respektables Ergebnis“, findet Vera Höfner, Vorsteherin des Zweckverbands, der den Wintersport an der mit 816 Metern höchsten Erhebung in Rheinland-Pfalz organisiert. Doch welcher Aufwand steckt eigentlich dahinter? Und lohnt es sich angesichts von Klimawandel und steigenden Energiekosten weiterhin?