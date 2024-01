Die Liss freut sich über den Schnee im Hunsrück Wintervergnügen

Jetzt haben wir wieder mit den Widrigkeiten der weißen Pracht zu kämpfen. Sprich: Schnee schippen ist angesagt. Aber wir können uns auch mit den schönen Seiten der kalten Jahreszeit befassen. Gibt es was Schöneres als ein Spaziergang unter blauem Himmel in gleißender Sonne durch eine weiße Winterlandschaft? Genau das soll am Wochenende kommen. Dann gilt: Warm einpacken, und raus in die Natur. Am Erbeskopf ist bestimmt wieder die Hölle los, wenn die Moselaner zu uns hochkommen, um dort die Rodelhänge runterzurutschen. Es sei ihnen gegönnt. Denn wenn es stimmt, was die Wetterfrösche sagen, dann ist nächste Woche die weiße Pracht schon wieder weg. Deshalb: Genießt den Winter. Vor allem, wenn er in diesem Jahr auf ein sonniges Wochenende fällt,