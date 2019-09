Fest : Weinfest mit Feuerwerk und Live-Musik

The new loud. Foto: TV/The new loud/Marcus Beicht

Wintrich (red) Das Weinfest in Wintrich wird von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, an der Festhalle gefeiert. Los geht es um 20 Uhr mit der Krönung der Weinkönigin Celina. Im Anschluss spielt die Band „Be to Be“.

