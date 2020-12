Advent : Adventsfenster leuchten in Wintrich

Drei Fenster beim ersten Wintricher Adventsfenster. Foto: TV/ULLA WENDLAND

Wintrich (red) Auch in diesem Jahr leuchten in Wintrich die Adventsfenster. Traditionell werden jeden Tag im Dezember festlich geschmückte und beleuchtete Fenster geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie können in diesem Jahr mit den Adventsfestermusikern keine Weihnachtslieder gesungen und Gedichte aufgesagt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Fenster erleuchten ab 17 Uhr und können bewundert werden. Die ersten drei Fenster, bei Werner Marginet und Ulla Wendland, sind bereits geöffnet. Hier sind schön arrangierte Steifftiere sowie Holzgliederpuppen der Firma E.M. Köhler aus Schirgiswalde in Szene gesetzt. Die Holzfiguren wurden zwischen 1948 und 1964 in der Oberlausitz hergestellt und dienten als Schaufensterdekoration in Handwerksbetrieben und Verkaufsstellen. Zu sehen sind ein Weihnachtssänger mit Kindern, Nikolaus und Knecht, ein großer Wald.

Wintricher Adventsfenster Foto: TV/ULLA WENDLAND