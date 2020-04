Auslese : Wein-Grillparty im Live-Stream

Die Corona-Krise wirkt sich massiv auf den Tourismus an der Mosel und auch auf den Umsatz der Winzer aus. Zwar werden die Einschränkungen derzeit gelockert, aber ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Deshalb werden Winzer und Hoteliers kreativ. Zwei Weingüter aus Lieser, Kochan-Platz und Hugo Hower haben zum Beispiel den ehemaligen Leiter des Mosel Musikfestivals und Weinkenner Hermann Lewen verpflichten konnten, eine Live-Grill-Party auf Youtube zu kommentieren. Die beiden Weingüter bieten dafür ein spezielles Barbecue-Weinpaket im Versand an. Darin sind zwei Flaschen Wein für ein kleines (familiäres oder Zweier-)Grillevent und natürlich einige spezielle Zutaten für das Barbecue enthalten. Am Stichtag, in diesem Fall am 2. Mai, wird dann Lewen in einem Videostream auf Youtube das Grillen eröffnen und auch kommentieren. Ziel der Veranstaltung ist es natürlich, möglichst viele Menschen zu erreichen, die mitgrillen. So soll - das versprechen sich die Veranstalter - der größte virtuelle Esstisch Deutschlands entstehen.