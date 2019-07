Weinbau : Ein Tag kann entscheidend sein

In der Lage Maringer Honigberg (Foto) soll die Wetterstation aufgestellt werden. Foto: TV/Winfried Simon

Maring-Noviand Beim Pflanzenschutz im Weinbau kommt es auf den optimalen Spritztermin an. Wetterstationen liefern wichtige Daten. Deshalb wünschen sich einige Maringer Winzer eine solche Station.

Beim Pflanzenschutz im Weinbau kommt es darauf an, den richtigen Termin zu treffen. „Ein einziger Tag kann entscheidend sein“, sagt Franz Melsheimer vom Weingut Arthur Melsheimer, Klosterhof Siebenborn in Maring-Noviand. Deshalb setzt er sich für eine Wetterstation ein, die in der Lage Maringer Honigberg aufgestellt werden soll.

Um den optimalen Spritztermin zu treffen, muss der Winzer vor allem exakte Wetterdaten haben. An Mosel, Saar und Ruwer liefern 30 agrarmeteorologische Wetterstationen solche Daten. Erfasst werden stündlich unter anderem die Lufttemperatur, Bodentemperatur, Niederschlagsmenge, Blattnässe in Prozent, relative Luftfeuchte und die Windstärke. Das Entscheidende: Ein Programn namens Vitimedeo, gemeinsam entwickelt vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg mit den Schweizer Forschungsanstalten Wädenswilx und Changins, berechnet mit den Wetterdaten die wichtigsten Schritte im Lebenskreislauf wichtiger Rebkrankheiten. Zu den gefährlichsten zählt die Peronospora, die im Jahr 2016 in den Weinbergen der Mosel enorme Schäden verursacht hat. Sie verbreitet sich dann rasant schnell, wenn bestimmte Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen vorherrrschen. Vitimedeo kann sehr genau vorhersagen, wann eine Infektion der Blätter oder Trauben erfolgt und wann der optimale Zeitpunkt ist, um den Pilz mit einem Fungizid zu bekämpfen.