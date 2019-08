Weinbau : Winzer in Sorge: Auch Weintrauben können einen Sonnenbrand bekommen

Winzer in Sorge: Auch Weintrauben können einen Sonnenbrand bekommen

Bernkastel-Kues/Trier Die mehrere Tage andauernde starke Hitze und die intensive Sonneneinstrahlung haben viele Beeren beschädigt.

Winzer Jörg Bauer aus Mülheim ist leicht frustriert. „Jedes Jahr etwas anderes“, sagt er. Diesmal war es die mehrere Tage andauernde enorme Hitze bis zu 40 Grad in der vergangenen Woche und die intensive Sonneneinstrahlung, die zu Schäden an den Trauben geführt hat.

Das Phänomen nennt sich Sonnenbrand. Und es ist nicht neu. In den vergangenen Jahren ist dieses Schadbild bereits häufiger aufgetreten, diesmal aber besonders schlimm. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) schreibt in seiner jüngsten Rebschutzmitteilung: „Sonnenbrandschäden wie noch nie zuvor! Im ganzen Beratungsgebiet hat die Hitzewelle der vergangenen Woche teils erhebliche Schäden verursacht.“

Hitze und intensiver Sonnenschein schädigen die ungeschützten Traubenbeeren, sie färben sich rötlich-braun, welken und trocknen ein. Betroffen sind Trauben, die der Sonneneinstrahlung ungeschützt ausgesetzt sind. Das Problem: Viele Winzer entblättern im Juli die Traubenzone, damit diese nach einem Regen schneller abtrocknet und so die Ausbreitung von Pilzkrankheiten verhindert werden kann. Am empfindlichsten reagieren Beeren, die während der Wachstumsperiode lange beschattet waren und sich nach einer Entlaubung nicht rechtzeitig an die neuen Verhältnisse anpassen konnten.