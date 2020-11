Weinbau : Winzer-Demo in Wittlich für höhere Weinpreise

Winzer-Demo in Wittlich für höhere Weinpreise

Wittlich (HJK) 50 Traktoren sind am Sonntagabend in Wittlich vor das Aldi-Logistikzentrum gerollt. Die 70 Teilnehmer dieser Demonstration forderten höhere Weinpreise und damit eine gerechtere Entlohnung ihrer Arbeit.

Organisiert wurde das Ganze von den Jungwinzern und Landwirten an der Mosel und in der Eifel. Besonders der Druck durch billige Auslandsprodukte gefährde die Zukunft der jungen Leute, sagte ein Sprecher der Demonstration, Louis Roos. Ein Sterben der Betriebe in der Region werde befürchtet. Foto: Hans Krämer