Wein : Riesling-Cup geht erneut an die Mosel

Alexander Loersch mit einer Flasche des Siegerweins in seiner Vinothek in Leiwen. Foto: Weingut Loersch

Leiwen/Trittenheim Alexander Loersch erhält einen Preis für seinen 2019er Riesling „Vogelsang“ aus der Steillage Trittenheimer Apotheke.

(red) Das Weinanbaugebiet Mosel ist weltweit für seine feinherben und fruchtsüßen Spitzenweine bekannt. Aber auch trockene Moselweine haben mittlerweile einen „Stammplatz“ an der Spitze vieler Qualitätswettbewerbe. So kommt einer der Sieger im Riesling-Cup 2021 des Gourmetmagazins Feinschmecker aus dem Weinanbaugebiet Mosel, wie der Moselwein e.V. in Trier mitteilt. Winzer Alexander Loersch vom Weingut Loersch in Leiwen hat mit seinem 2019er Riesling „Vogelsang“ aus der Steillage Trittenheimer Apotheke einen ersten Platz errungen, punktgleich mit zwei Weinen von Nahe und Rheinhessen. Die Redaktion der in Hamburg erscheinenden Zeitschrift testet jährlich die besten trockenen Rieslingweine aus Deutschland. Im vergangenen Jahr hatte das Weingut Piedmont von der Saar den ersten Platz belegt. Auch aktuell gehört ein Saar-Riesling zur Spitzengruppe der ausgezeichneten Weine im Riesling-Cup: der 2019er Altenberg Alte Reben Riesling Großes Gewächs vom Weingut Van Volxem.