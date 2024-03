Nachgefragt bei Moselwinzern Erste Flaschen des 2023er Jahrgangs abgefüllt: Wie sieht’s mit den Preisen aus?

Winzer bei der Arbeit – der helle Klang von Glas, der in diesen Tagen immer wieder mal auf die Straße dringt, verrät: Hier läuft die Abfüllanlage. Dabei hat die Natur den Erzeugern in die Hände gespielt. Ansgar Schmitz, als Geschäftsführer und Pressesprecher der Moselwein in Trier erster Weinwerber der Region, weiß, warum: „Grund für das frühe Abfüllen ist zum einen die frühe Lese sowie die meist wohl problemlose Vergärung der Weine.“