Musik Sommerlich: Musikalisches Frühlingsfest der Winzerkapelle Kinheim

Kinheim · An drei Tagen präsentierte die Winzerkapelle Kinheim ihr Frühlingsfest in bester Lage an der Tourist-Info.

29.05.2023, 13:39 Uhr

28 Bilder Frühlingsfest Winzerkapelle Kinheim 28 Bilder