„Wir sind JohnsEn mit E“, sagt Christoph Thul und lacht. „Früher haben uns alle immer mit O geschrieben und im Internet nicht gefunden.“ Was ein praktischer Hinweis ist, hat sich zu einem wahren Schlachtruf für die vier Jungs entwickelt. „Es kommt sogar in einem unserer Lieder vor: ‚Wir sind JohnsEn und man schreibt uns mit E‘.“ So etwa in dem neuen Lied „Wir sind wieder da.“

JohnsEn: Das sind Christopf Thul (33) aus Oberöfflingen, Daniel Veldkamp (30) aus Daun, Tobias Schiffels (31) und Marcel Eis (31), beide aus Niederöfflingen. JohnsEn? Was hat es mit diesem Bandnamen auf sich? Christoph Thul verrät: „Der Name hat was mit einem Fußballer zu tun, den wir damals gut fanden. Er hat die Fußballgeschichte aber nicht nachhaltig geprägt.“

Rockiger Sound, Texte zum Mitsingen und Nachdenken. Ein paar Jahre nach ihrer Gründung haben JohnsEn das Studioalbum „Nicht in diesem Ton“ aufgenommen. Das war 2013. Danach folgten viele Auftritte in der Region Bernkastel-Wittlich und auch in Köln. „Ganz besonders stolz sind wir auf unser Unplugged-Konzert in einem Kinosaal in Daun. Zuerst hatten wir einen kleinen Raum, dann war die Nachfrage auf einmal so groß, dass wir einen größeren gebraucht haben.“

FOTO: TV / Johnsen

Die Texte stammen fast alle aus der Feder von Sänger und Gitarrist Christoph. „Jeder fragt immer, wie ich schreibe... Aber das passiert einfach.“ Oft sei es ein Wort oder eine Zeile, die ihm einfalle. „Und dann kommt der Rest.“ Manchmal bringe er einige Grundakkorde auf der Gitarre mit zu einer Probe und spiele sie vor. Dort werden sie verfeinert – oder, was auch passieren kann – komplett verworfen.

Wichtig dabei: „Immer ehrlich miteinander sein. Sonst mach das keinen Sinn.“ Wenn nicht alle Mitglieder der Band völlig hinter den Liedern und auch dem ganzen Album stünden, wäre es sinnlos, sagt Thul. Perfektionismus spiele dabei aber keine große Rolle. „Die Perfektion kann auch mal Pause machen“, sagt Thul und lacht.

Vor allem bei dem aktuellen Album sei das öfter mal der Fall gewesen. „Manchmal ist man einfach nicht so zufrieden. Und auch wenn man am Anfang davon überzeugt ist, dass es ein Hit wird, kann sich alles nochmal ändern.“ So wurde zum Beipsiel in ein Lied ein Teil mit Rap eingebaut („Wir sind wieder da“), ein anderes Lied wurde zu einem Duett umgeschrieben („Durst ist schlimmer als Heimweh“). Ein Album brauche eben Zeit.

Einige verarbeitete Songtexte seien schon Jahre alt gewesen, andere komplett neu entstanden. „Manche Lieder schreiben sich innerhalb weniger Minuten. Und andere erscheinen nach langer Zeit als völlig neue Version.“ Mit der Zeit haben sich auch die Texte der Band geändert. „Wir sind ein bisschen ernster, ein bisschen seriöser geworden.“ Die Texte handeln von Fernweh, vom Schwelgen in der Vergangenheit, davon eine gute Zeit zusammen zu haben, aber auch vom Feiern. „Wir singen vor allem von Alltagsthemen. Wir wollen, dass sich alle mit unseren Liedern identifizieren können.“ Dabei geht es auch um ihre Helden von früher („Hey mein Freund“). Christoph Thul nennt als eines seiner früheren Vorbilder die Gruppe „Die Ärzte“. Das neue Album beschreibt er als einen guten Mix aus Alt und Neu. Er freue sich darauf, sagt er.

Auch die heutige Musik verfolgt er, um zu wissen, was los ist. „Ich denke es ist wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein, und zu verfolgen, was die Großen machen.“

Mit ihren Texten und Liedern sind auch die Fans der Gruppe in den letzten Jahren mitgewachsen. Und es sind auch neue dazu gekommen. „Es ist jetzt eine gute Zeit für uns, mit einer neuen Platte rauszukommen. Wir haben viel in petto – und wer weiß wo wir in einiger Zeit sind? Wir sind jetzt in einem Alter, in dem sich beruflich und privat einiges ändern kann.“ Das war zum Beispiel bei Gründungsmitglied und Schlagzeuger Marcel Eis der Fall. Zum zehnjährigen Jubiläum ist er aus der Band ausgeschieden, ist jetzt aber noch für Aufnahmen und einige Auftritte dabei.

Alle Mitglieder der JohnsEns machen die Musik nebenberuflich, als Hobby, in das alle vier Geld investieren. „Es enstehen ja immer Kosten die auch wieder reinkommen sollen, durch die Konzerte und durch den Verkauf der CD. Wir verdienen damit kein Geld, wir haben nur Ausgaben.“ Was dann wieder reinkommt, wird in die Zukunft investiert.

Ihr Hobby, ihre Leidenschaft macht ihnen viel Freude: „Es macht uns einfach Spaß. Und wir werden auch gerne mal angesprochen und finden es super, wenn die Leute unsere Klamotten tragen“, sagt er. Die Musik und die Auftritte sollen unterhalten. „Es sollen einfach alle Spaß und eine gute Zeit haben.“