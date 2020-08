Spende : „Wir wollen helfen“ unterstützt Herzenswunsch-Krankenwagen

Wir wollen helfen Foto: TV/Verein Wir wollen helfen

Salmtal/Wittlich/Trier (red) Die Malteser in der Region Trier erhielten eine Spende in Höhe von 7150 Euro von dem Salmtaler Verein „Wir wollen helfen“ (WWH) für den „Herzenswunsch-Krankenwagen“ in der Region Trier.

