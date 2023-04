Symbolfigur soll bald in Rot und Grün leuchten Wird der Bernkasteler Doktor ein Ampelmännchen?

„Mir kam die Idee, als ich mal in Saarbrücken war. Die haben dort ein Ampelmännchen“, erzählt Andreas Ruf, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Bernkastel-Kues. Für ihn ist klar: Ortsbezogene Ampelmännchen sind in vielen deutschen Städten längst Kult. Ob Äffle und Pferdle in Stuttgart, Karl Marx in Trier, die Mainzelmännchen in Mainz oder Otto Waalkes in Ostfriesland. Solche Schablonen, die an Fußgängerampeln zwischen Leuchte und Ampelglas geklemmt werden, machen simple Ampelanlagen zu Identität stiftenden Objekten und touristischen Sehenswürdigkeiten.