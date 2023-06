Nach Kritik an den Plänen Wird die Freitreppe am Moselufer in Bernkastel doch anders als vorgesehen?

Bernkastel-Kues · Das Moselufer in Bernkastel-Kues soll im nächsten Jahr fundamental umgestaltet werden. Eine Sitztreppe soll Besucher dazu einladen, am Ufer zu verweilen. Dazu gibt es allerdings immer noch Kritikpunkte. Der Bürgermeister hat indes eine neue Variante im Köcher, die am Montag in der Stadtratssitzung vorgestellt wird.

10.06.2023, 11:51 Uhr

Das Gestade in Bernkastel mit der aktuellen Parkplatzsituation wird sich verändern. Eine große Treppe am Moselufer soll die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste erhöhen. Der beschlossene Plan wird aber vermutlich so nicht umgesetzt. Foto: Klaus Kimmling

Wenn voraussichtlich schon im Herbst die Sanierung des Kurparks für über drei Millionen Euro abgeschlossen ist, wartet auf die Stadt Bernkastel-Kues schon das nächste millionenschwere Projekt: Nächstes Jahr soll das Moselufer auf der Bernkasteler Seite komplett umgestaltet werden.