Neues Wirtschaftszentrum für die Mosel Ein weiterer Schritt Richtung Gewerbegebiet in Maring-Noviand

Aufatmen für Winzer in Brauneberg: Das geplante Gewerbegebiet in Maring-Noviand wird sich nicht auf den Wasserhaushalt auf der anderen Seite des Brauneberges auswirken. Das stellt ein hydrogeologisches Gutachten, das die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in Auftrag gegeben hat, unmissverständlich klar.