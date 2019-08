Interessengemeinschaft : Ein Netzwerk der Ideen beim Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich

Die Ausbildungsmesse Take-Off im Eventum in Wittlich gehört zu den Projekten des Wirtschaftskreises Bernkastel-Wittlich. Foto/Archiv: Klaus Kimmling. Foto: klaus kimmling

Wittlich Der Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das wird im Zylinderhaus gefeiert.

Erfahrungen austauschen, voneinander lernen: Das war schon in den Anfangszeiten des Wirtschaftskreises Wittlicher Tal, der sich bald Richtung Bernkastel-Kues erweiterte, das Hauptziel (siehe Info).

Frank Weigelt, Vorsitzender des Wirtschaftskreises, blickt zurück: „Als Bernard Clemens 1994 den damaligen Wirtschaftskreis Wittlicher Tal gründete, war das zuerst eine lose Vereinigung von Unternehmen. Die Idee, dass Unternehmer sich austauschen und voneinander lernen können, stand im Vordergrund.“ Zu Beginn seien es eher größere Unternehmen gewesen, aber rasch wurde der Verwaltungskreis erweitert, und auch kleinere Unternehmen schlossen sich an.

Derzeit gehören rund 200 Unternehmen dem Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich an.

Der Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich ist eine Interessengemeinschaft von Unternehmen aus der gleichnamigen Wirtschaftsregion. Er wurde 1994 unter dem Namen Wirtschaftskreis Wittlicher Tal von Bernard Clemens ins Leben gerufen. Der Zusammenschluss hatte den Zweck, den Standort als florierende, ökologisch und sozial stabilen Wirtschaftsstandort zu etablieren. Seit 2008 hat der Wirtschaftskreis seinen derzeitigen Namen und erstreckt sich über den kompletten Landreis, mit Ausnahme der VG Thalfang am Erbeskopf.

2008 erfolgte dann die Umfirmierung in einen eingetragenen Verein. 2013 wurde der Name in Wirtschaftskreis Bernkastel-Wittlich e.V. geändert, womit sich sein Einzugsgebiet auf einen großen Teil des Landkreises erweiterte.