Verkehr : Wirtschaftsweg wird ab Montag instandgesetzt

Eckfeld/Pantenburg Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, beginnt am Montag, 26. Oktober, mit Instandsetzungsarbeiten am Wirtschaftsweg zwischen Eckfeld und Pantenburg.

Die notwendigen Arbeiten werden voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. Der Weg wird für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Für Anlieger wird die Durchfahrt möglich sein. Die Instandsetzung steht im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke an der Autobahn-Anschlussstelle Manderscheid. Der Wirtschaftsweg diente als Umleitungsstrecke. Durch die erhöhte Verkehrsbelastung wurde der Wirtschaftsweg so in Mitleidenschaft gezogen, dass er jetzt saniert werden muss: Die Fahrbahnoberfläche wird erneuert und die Bankette werden neu angelegt.