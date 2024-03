„Der Ärztemangel ist brutal“ Der Ärztemangel in Wittlich und Umgebung verschärft sich immer weiter

Wohl dem Wittlicher, der einen Hausarzt hat. Denn offenbar ist es in der Kreisstadt derzeit nicht möglich, einen Mediziner zu finden, der neue Patienten aufnimmt. Das ist die Erfahrung eines Rollstuhlfahrers und seiner Frau, die in wenigen Wochen nach Wittlich ziehen wollen. Schon vorab hat das Paar nach einem Mediziner gesucht und unter anderem auf der Facebook-Seite „Wittlich – grailich schien“ nach Tipps für die medizinische Versorgung gefragt. „Meine Frau telefoniert schon den ganzen Morgen“, schreibt der Ehemann in dem sozialen Netzwerk.