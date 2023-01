Brauchtum : Kein Umzug? In Wittlich steht der Karneval auf der Kippe

Lang ist es her – 2016 beim Karnevalsumzug in Wittlich – lange vor Corona und Ukraine-Krieg, als die Narren noch unbeschwert feiern konnten. Foto: Klaus Kimmling

Wittlich Brauchtum in Gefahr: In Wittlich stehen die Kappensitzungen wie auch der Umzug am Karnevalssonntag auf der Kippe. Über die Gründe sprechen wir mit der Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß.

Kurz vor dem Jahreswechsel schlägt die Wittlicher Narrenzunft Rot-Weiß Alarm: Der Wittlicher Karneval steht auf der Kippe. Nach 2020 und einer langen Abstinenz während der Coronapandemie sollen in Wittlich 2023 erstmalig wieder Kappensitzungen stattfinden und auch ein Karnevalszug durch die Stadt rollen. „Doch leider stehen sowohl die Kappensitzungen als auch der Karnevalsumzug in Wittlich auf der Kippe“, sagt Konstanze Petry, die Schriftführerin des Karnevalsvereins. „Wir als Verein benötigen daher dringend Unterstützung, damit die Kappensitzungen stattfinden können und infolge dessen auch ein Karnevalsumzug für uns finanzierbar und durchführbar sein wird.“

Mit welchen Problemen die Wittlicher Narren kämpfen

Wie Günter Eller (Günnes), Vorsitzender der Narrenzunft, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, hakt es beim Kartenvorverkauf, weswegen die Finanzierung des gesamten Wittlicher Karnevals bislang auf wackligen Beinen steht. Eller: „Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt nicht ein Drittel der Karten verkauft wie sonst üblich.“

Geplant seien drei Kappensitzungen mit jeweils 200 Gästen. „Wir sind ja wegen Corona schon von 250 auf 200 Gäste runtergegangen.“ Trotzdem hat die Narrenzunft Probleme, ausreichend Karten zu verkaufen, um die Veranstaltungen überhaupt durchführen zu können. Eller: „Pro Veranstaltung müssen wir mindestens 150 Karten verkaufen, sonst lohnt es sich für uns nicht.“ Aufgrund der laufenden Kosten für die Sitzungen müsse bereits im Vorfeld entschieden werden, ob alle Sitzungen stattfinden können. „Daher ist es für den Verein wichtig, dass die Karten frühzeitig vorbestellt und verkauft werden, um eine Entscheidung treffen zu können.“

Aufgrund der aktuell geringen Nachfrage nach Karten für die Kappensitzungen der Narrenzunft stehe zudem auch der Fastnachtsumzug in Wittlich auf der Kippe. Denn der Verein finanziert den Umzug, bei dem der Narrenzunft nur Kosten, jedoch keine Einnahmen entstehen, durch die Einnahmen der Kappensitzungen quer. Doch nach aktuellem Stand der Vorbestellungen können nicht alle drei geplanten Sitzungen stattfinden. Wie Eller erklärt, seien – wenn überhaupt – zwei Kappensitzungen mit nur 150 Gästen drin. So sieht der aktuelle Sachstand bei den Vorbestellungen aus. Der Umzug am Karnevalssonntag ist somit auch nicht gesichert und steht damit auf der Kippe: „Da mit dem Kartenverkauf für die Kappensitzungen der Karnevalsumzug finanziert wird, ist der Verein auf eine rege Teilnahme an den Sitzungen angewiesen, um in der Stadt Wittlich einen Karnevalsumzug durchführen zu können. Sollten Sitzungen aufgrund nicht ausreichend verkaufter Karten gestrichen werden müssen, ist ein Karnevalsumzug für den Verein nicht mehr finanzierbar.“ In Wittlich steht demnach leider, so wie es aktuell aussieht, die gesamte Fastnacht auf der Kippe.

Vorverkauf für Kappensitzungen in Wittlich läuft schleppend: Warum?

Aber welche Gründe hat die geringe Nachfrage nach Karten für die Kappensitzungen? Eller: „Es ist alles zusammengekommen: Corona, der Krieg in der Ukraine und dann noch die Energie-Geschichte. Die Leute verhalten sich deshalb sehr zögerlich und wollen sich erst spät entscheiden, ob sie auf eine Kappensitzung gehen. Aber die Vereine als Veranstalter müssen dagegen frühzeitig wissen, ob es sich überhaupt lohnt, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen.“

Dabei würde es sich lohnen, sagt Eller, die geplanten Kappensitzungen zu besuchen. Es werde viel geboten: „Wir haben ausreichend Nachwuchs und es wollen unglaublich viele junge Leute auf die Bühne.“ Die Qualität der Kappensitzungen habe unter der Zwangspause in 2021 und 2022 nicht gelitten und die Veranstaltungen würden in bekannter Form über die Bühne gehen. Deshalb hofft der Verein, dass interessierte Narren nun fleißig Karten vorbestellen, was für den Wittlicher Karneval eine gewisse Planungssicherheit schaffen würde.

Wo gibt es Karten für die Kappensitzungen in Wittlich?

Aufgrund der laufenden Kosten für die Sitzungen muss bereits im Vorfeld entschieden werden, ob alle Sitzungen stattfinden können. Daher ist es für den Verein wichtig, dass die Karten frühzeitig vorbestellt oder verkauft werden, um eine Entscheidung treffen zu können.

Die Kappensitzungen am 4., 11. und 18. Februar sollen wie gewohnt im Jugendheim St. Bernhard stattfinden. Karten kosten 12,50 Euro und können beim Vereinsvoritzenden Günter Eller per E-Mail an guennes.e@t-online.de oder beim Kassierer Markus Hauprich unter der Telefonnummer 0160-4713500 vorbestellt werden. Natürlich können die Karten auch weiterhin ab dem 17. Januar im Alten Rathaus erworben werden.

Wer macht mit beim Karnevalsumzug?