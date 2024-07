Meine Stadt 2030 Gastronom gibt Tipps: So kann die Wittlicher Innenstadt 2030 belebter werden

Wer Jürgen Werner sucht, findet ihn wohl am ehesten in seinem Bistro Carpe Diem, direkt am Platz an der Lieser. „Ich bin immer hier“, sagt der Gastronom, der seit 40 Jahren im Geschäft und seit 20 Jahren selbstständig ist. In so einer langen Zeit hat er viel erlebt, einige Krisen gemeistert. Gerade in den vergangenen Jahren kam eine ganze Menge auf ihn zu. Aber der 57-Jährige hat alles überstanden. Zurückschauen? Das sei nichts für ihn. Werner schaut lieber in die Zukunft. Und hat einige Ideen, wie sich Wittlich bis 2030 verändern könnte.