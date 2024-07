Mundart und Hochwasserschutz Diese Ideen hat Urgestein Adi Kaspari für die Zukunft von Wittlich

Adi Kaspari und Wittlich, das gehört zusammen. Schon seit 84 Jahren. So lange lebt er in der Säubrennerstadt, seit seiner Geburt eben. Die Stadt und Kaspari, die kennen sich in- und auswendig. Ein bekanntes Gesicht war er jedes Jahr auf der Säubrennerkirmes, hat 33 Jahre lang den Stäächer Mattes im Festschauspiel am Kirmesfreitag gespielt. Als ihn unsere Zeitung fragt, wie er sich die Stadt in sechs Jahren vorstellt, muss er erst mal überlegen. Der, der hier schon alles erlebt hat.