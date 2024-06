Gewalttat in der Oberstadt Große Schlägerei am Kurfürstenplatz in Wittlich: Das ist zu den Ermittlungen bekannt

Monatelanges Rätselraten um eine große Schlägerei auf dem Kurfürstenplatz: Am Abend des 20. März (wir berichteten) kam es auf dem öffentlichen Platz in der Wittlicher Oberstadt zu einer Schlägerei, an der knapp zehn Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei sollen gleich mehrere Personen auf einen Mann eingeschlagen und diesen verletzt haben. Auch eine Schreckschusswaffe soll abgefeuert worden sein. Für Wittlich kein so alltäglicher Vorfall. Doch die Aufklärung der Gewalttat zieht sich in die Länge.