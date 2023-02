Lebenswerte Städte für Senioren : „Außer Wittlich kam nichts in Frage“ – die Säubrennerstadt ist nicht nur auf dem Papier seniorenfreundlich

Ludwig und Franziska Kreutz im Wintergarten ihrer Wohnung in Wittlich. Die beiden finden, dass Wittlich so seniorenfreundlich ist, wie eine Studie behauptet. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Wittlich Vor drei Jahren ist das Ehepaar Kreutz von einem Bauernhof in Oberkail in eine Wohnung nach Wittlich gezogen. Mit dieser Entscheidung sind die beiden Rentner mehr als zufrieden. Warum? Das erzählen sie im Gespräch mit dem Volksfreund.

Wittlich ist besonders seniorenfreundlich – das ist das Ergebnis einer Studie des Fachmagazins Kommunal und des Datenspezialisten für digitale Standortanalysen Contor, die Ende 2022 veröffentlicht wurde. Die Säubrennerstadt landet darin in Rheinland-Pfalz auf dem dritten Platz, im deutschlandweiten Vergleich auf Rang 34 von 897 untersuchten Kleinstädten.

Wie sieht das in der Realität aus? Dazu haben wir uns mit einem Ehepaar unterhalten, das erst im Rentenalter in die Stadt gezogen ist: Franziska (73) und Ludwig Kreutz (76). Die beiden sind vor drei Jahren von ihrem Bauernhof in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) nach Wittlich gezogen und wohnen nun in einer Wohnung auf dem Rotenberg.

Wittlich punktet für Ehepaar mit Einkaufsmöglichkeiten und ärztlicher Versorgung

Dort oben ist es ruhig. Keine Autos, die vorbeirasen. Auch die L141, die am Fuße des Berges zur Autobahn führt, ist nur entfernt zu hören – und in der gemütlich eingerichteten Wohnung des Ehepaars Kreutz gar nicht. Das heißt aber nicht, dass die beiden abgelegen wohnen, ganz im Gegenteil.

„Die Infrastruktur stimmt“, sagt Ludwig Kreutz. Denn der Vitelliuspark mit seinen zahlreichen Geschäften ist fast direkt vor der Haustür. Zu Fuß sind es nicht einmal zehn Minuten. Ein wichtiges Kriterium, gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe zu haben, ist also für die beiden schon mal erfüllt.

Auch die Innenstadt ist nicht weit weg. „Ich fahre im Sommer auch immer mit dem Fahrrad runter in die Stadt, zum Beispiel wenn ich zum Arzt muss“, sagt Ludwig Kreutz. Und spricht damit einen weiteren Pluspunkt für das Ehepaar an: „Es ist auch gut, dass viele Ärzte hier sind, und auch Fachärzte“, sagt seine Frau. Was natürlich nicht heißt, dass es im Umland keine Ärzte gibt – in Wittlich sind es nur mehr auf einem Fleck.

Ein notwendiger Besuch beim Mediziner lässt sich in der Säubrennerstadt auch leicht mit etwas Angenehmen verbinden, wie Franziska Kreutz sagt: „Man kann so ganz spontan mal morgens frühstücken oder essen gehen. Zum Beispiel, wenn man einen Arzttermin hatte, und wir sagen: Komm, wir gehen danach.“ Oder auch einfach so, ganz ohne Termin und Anlass.

Natur vor der Haustür und ländliche Lage

Neben Besuchen im Restaurant oder Café gibt es in Wittlich für das Ehepaar auch andere Möglichkeiten, sich die Freizeit zu vertreiben. Ludwig Kreutz erzählt zum Beispiel von historischen Vorträgen, auch auf einem Mundart-Abend waren die beiden schon. Bei der Frage, ob es für sie genug Vereine oder Gruppen mit gleichaltrigen Mitgliedern gibt, müssen sie passen. Denn das brauchen Franziska und Ludwig Kreutz gar nicht – sie unternehmen einfach gerne etwas zu zweit.

Eine Ausnahme ist der Eifelverein. In dem ist Ludwig Kreutz aktiv, und auch Franziska Kreutz kommt immer mal wieder mit, zum Beispiel zu Stadtführungen. Ihr Ehemann wandert sehr gerne und schätzt es, dass es rund um Wittlich so viele Wege gibt. Jeden Morgen geht er von der Wohnung aus eine große Runde. „Unter der Straße durch und Richtung Lindenhof, dann ist man eigentlich direkt im Wald“, sagt er. Ein weiterer großer Pluspunkt für die Säubrennerstadt: Sie ist ländlich gelegen und man braucht nicht lange, bis man in der Natur ist.

Das ist wichtig für das Ehepaar – schließlich haben sie zuvor auf dem Land gewohnt. Eine Verbindung zu Wittlich hatten sie aber schon immer, vor allem Ludwig Kreutz. Denn dorthin musste der 76-jährige Landwirt zur Ausbildung. Die Berufsschule, die Fachschule und die Meisterschule waren in der Säubrennerstadt. Damals ist er die Strecke auch mit dem Fahrrad gefahren – 22 Kilometer, auf und ab über die Dörfer. Und weil Oberkail bis 1970 zum damaligen Kreis Wittlich und für kurze Zeit auch noch zum vereinigten Kreis Bernkastel-Wittlich gehörte, war die Stadt automatisch der Anlaufpunkt.

Vom Bauernhof in Oberkail zur Wohnung in Wittlich

Bereits vor 25 Jahren hat das Ehepaar an dem Haus mitgebaut, wo sie jetzt im Erdgeschoss wohnen. Ist ihnen Wittlich schon damals, Ende der 90er Jahre, als möglicher guter Wohnort im Alter vorgekommen? „Im Hinterkopf war es schon, da könnte man eventuell später mal wohnen“, sagt Franziska Kreutz. Ihr Mann nickt bestätigend.

Dazu ist es schließlich gekommen. Das Ehepaar hat den Bauernhof, auf dem sie früher Milchkühe und vor allem Mastschweine gehalten haben, verkauft und ist vor drei Jahren umgezogen. Für sie war es klar, dass der Weg nach dem Verkauf in die Säubrennerstadt führt: „Außer Wittlich kam auch nichts infrage“, sagt Ludwig Kreutz.

Die beiden Rentner bereuen ihre Entscheidung nicht, ganz im Gegenteil: Sie fühlen sich sehr wohl in ihrem Zuhause. Natürlich können sie nicht für alle sprechen, wenn es um die Stadt geht, aber Ludwig Kreutz sagt: „Für unsere Ansprüche ist alles so, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Das hat nicht nur mit der persönlichen Verbindung zur Stadt und den guten Voraussetzungen dort zu tun. „Wittlich hat einfach einen besonderen Flair“, sagt Franziska Kreutz. Und: „Die Leute sind nett, sie grüßen auf der Straße, auch wenn man sich nicht kennt.“ Das sei man zwar aus dem Dorf gewohnt, aus einer Stadt aber doch eher nicht.