Brummtöne, Abwärme und Naturschutz Warum das geplante Batteriespeicherwerk in Wittlich den Anwohnern Sorgen macht

Es ist ein in Deutschland beispielloses Projekt für die Energiewende: Am Umspannwerk in Wittlich-Wenegrohr soll eines der größten Batteriespeicherwerke Europas entstehen. Ziel: erneuerbaren Strom speichern, um die öffentliche Stromversorgung klimafreundlicher und billiger zu machen. Doch ist das auf sechs Hektar geplante Speicherwerk mit einem Investitionsvolumen von 250 Millionen Euro auch gut für die Anwohner? Bürger aus Wengerohr, die an der Polizeischule in unmittelbarer Nähe zum geplanten Batteriespeicherwerk wohnen, bemängeln, dass im Rahmen der Planung bislang zu wenig über erwartbare Immissionen der Anlage informiert worden sei.