Brot, Kuchen, Snacks und Kaffee Nachfolger gefunden: Diese Bäckerei kommt nach Wittlich-Wengerohr

Kein Brot und auch kein Kuchen: Seit dem Frühjahr stand die Bäckerei-Filiale an der Ortsdurchfahrt in Wittlich-Wengerohr leer. Grund dafür war die Insolvenz der Bäckerei Petry aus Veldenz. Das Unternehmen hatte bereits Ende vergangenen Jahres zwei Filialen geschlossen. Dabei handelte es sich um eine Filiale in Trier-Euren (im dortigen Netto-Markt) und die erst vor wenigen Jahren eröffnete, neu gestaltete Filiale „Überbrot“ in der Nähe der Wittlicher Schlossgalerie.