Finanzen : Wittlich bekommt Geld für die Entwicklung der City

Wittlich Land und Bund geben im Rahmen eines Förderprogramms 900 000 Euro an die Kreisstadt.

Die Stadt Wittlich erhält im Programmjahr 2019 aus dem Bund-Länder-Programm Aktive Stadtzentren weitere 900 000 Euro Städtebaufördermittel zur Fortsetzung der laufenden Entwicklung der Innenstadt, wie Staatssekretär Randolf Stich bei der Übergabe des Bescheides am Rande der Mitgliederversammlung des Städtetags Rheinland-Pfalz in Mayen mitgeteilt hat. Land und Bund unterstützen seit 2009 die Entwicklung im Fördergebiet Aktives Stadtzentrum in Wittlich und haben zwischen 2009 und 2018 bisher rund 3,4 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Stadt kann mit dem Fördergeld des Bundes und des Landes städtebauliche Maßnahmen im Fördergebiet mitfinanzieren. Die Erneuerungsmaßnahme in Wittlich wird mit der diesjährigen Bewilligung ausfinanziert. „Die Wittlicher Innenstadt konnte erfolgreich umgestaltet werden. Dabei spielen neben den Ordnungsvorhaben vor allem die Vielzahl der umgesetzten privaten Modernisierungsprojekten eine bedeutende Rolle. Mit den Mitteln der diesjährigen Förderperiode will Wittlich bis zum Abschluss des Gesamtprojektes weitere Ordnungsmaßnahmen in der Innenstadt durchführen“, so Stich. Das Programm Aktive Stadtzentren ist im Stadterneuerungskonzept des Landes das Förderinstrument zur Entwicklung der Innenstädte, um sie als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu erhalten.