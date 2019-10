Extra

Bereits vor fast 400 Jahren wurde in Bernkastel ein Kapuzinerkloster gegründet, in dem sich heute das Altenzentrum Kloster zur Heiligen Familie befindet. Im Laufe des 20. Jahrhunderts, aber auch in der jüngeren Vergangenheit folgten weitere Einrichtungen und Dienste, die sich vor 2009 in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Diözese Trier befanden. Mit Gründung der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH ging die Trägerschaft am 1. Januar 2009 auf das neue Unternehmen St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH mit Sitz in Mayen über. Seitdem baut das Unternehmen als Tochter des Diözesan-Caritasverbandes die vielfältigen Angebote in den Kreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz kontinuierlich aus.

Zu den Einrichtungen und Diensten im Kreis Bernkastel-Wittlich gehören:

in Bernkastel-Kues die Altenzentren St. Nikolaus und Kloster zur Hl. Familie; in Wittlich das Altenzentrum St. Wendelinus, Ambulante Dienste Kreis Bernkastel-Wittlich, Behindertenhilfe Maria Grünewald mit Förderschule.