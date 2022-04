Ausverkauft und vergriffen : Mehl, Öl, Nudeln: Was fehlt in Supermärkten im Kreis Bernkastel-Wittlich?

Vielerorts sind Sonnenblumenöl und Rapsöl ausverkauft, so wie hier im Aldi in Bernkastel-Kues. Foto: TV/Anja Theis

Wittlich/Bernkastel-Kues Wer aktuell einkaufen geht, bekommt nicht immer das, was er braucht. Vor allem der Krieg in der Ukraine führt zu Lieferengpässen. Was gibt es noch, was ist konstant vergriffen? Eine Bestandsaufnahme.