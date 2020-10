Gesundheit : Keine Engpässe im Krankenhaus

Wittlich/Bernkastel-Kues Auch im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich bereitet man sich auf eine Ausweitung der Corona-Krise vor. Aktuell sind ausreichend Kapazitäten vorhanden. Es müssen keine Operationen verschoben werden.

In den vergangenen Tagen hat die von den Gesundheitsämtern festgestellte Zahl der mit Corona-Viren Infizierten im Landkreis Bernkastel-Wittlich stark zugenommen. Der sogenannte Inzidenzwert von 50 (50 Infizierte innerhalb von sieben Tagen) wurde überschritten, womit die Warnstufe Rot ausgerufen wurde (siehe Artikel oben). Der Inzidenzwert orientiert sich dabei an der Kapazität der Gesundheitsämter, Kontakte von Infizierten nachverfolgen zu können.

Wie ist nun die Lage im Verbundkrankenhaus mit seinen beiden Standorten in Bernkastel-Kues und in Wittlich? Worauf wird sich dort vorbereitet? Der TV hat bei der Leitung des Krankenhauses nachgefragt.

Am Standort Wittlich sind regulär 18 Intensivbetten und am Standort Bernkastel-Kues sechs Intensivbetten vorhanden. Bereits in der ersten Phase der Pandemie im Frühling seien zudem die Beatmungskapazitäten ausgeweitet worden. Diese zusätzlichen Kapazitäten seien bislang zu keinem Zeitpunkt beansprucht worden. Auch in der Notaufnahme herrsche normaler Betrieb.