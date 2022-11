Von Schließung keine Rede mehr : Gute Zukunftsaussichten: Wittlich bleibt weiter Standort für MAN

Wittlich Die Mitarbeiter des Werks MAN sind mit dem Innovationspreis Mitbestimmung 2021 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Dabei war die Zukunft des Werks vor zwei Jahren sehr fraglich.

Der MAN-Standort Wittlich ist bis mindestens 2031 gesichert. Basis für diese Entscheidung ist ein Ergänzungstarifvertrag, der für das Werk Wittlich abgeschlossen wurde, sagt Jürgen Elsen, Betriebsratsvorsitzender der MAN am Standort Wittlich. In diesem Vertrag sei geregelt, welche Arbeiten in Wittlich künftig ausgeführt werden. „Es bleibt alles wie bisher“, sagt Elsen. Dazu könne in Wittlich über Bedarf ausgebildet werden. „Wir können so viele Auszubildende einstellen, wie wir wollen“, sagt Elsen. Derzeit sind in Wittlich 14 Auszubildende beschäftigt, bei einem Stand von 87 Mitarbeitern zum 30. September 2022.