„Baden verboten“ Wittlich: Warum ist im Brunnen am Platz an der Lieser kein Wasser? (Fotos)

Wittlich · Einem richtigen Brunnen gleicht das, was am Platz an der Lieser steht, aktuell nicht. Er ist ausgetrocknet. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat – und ob sich vor Ort in Zukunft etwas ändert.

29.07.2024 , 06:43 Uhr

Link zur Paywall Wittlich: So schlecht ist der aktuelle Zustand des Brunnens am Platz an der Lieser 11 Bilder Foto: Samuel Cartelli