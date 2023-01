Wirtschaft : Wo und warum das Logistikunternehmen Bucher seine Lagerfläche erweitert

Foto: TV/Christian Moeris 31 Bilder Exklusiver Einblick ins ehemalige Aldi-Zentrallager bei Bucher in Wittlich

Wittlich Der Wittlicher Logistik-Dienstleister Bucher ist seit einem Jahr Mieter im ehemaligen Aldi-Zentrallager und lagert dort Waren seiner Kunden ein. Doch auch dort leidet Bucher schon unter Platzmangel. Deshalb wird jetzt an zwei weiteren Standorten erweitert.

Die Erfolgsgeschichte geht in großen Schritten weiter: Vor genau einem Jahr mietete die Bucher Einlagerungs GmbH das ehemalige Aldi-Zentrallager nahe der A1 in Wittlich. Zuvor wurde lange spekuliert, wer den Mega-Leerstand in der Stadt Wittlich wieder mit neuem Leben füllen könnte. Der Lebensmittelkonzern Aldi hatte Mitte 2021 sein Logistikzentrum nahe der A 1 in Wittlich geschlossen (wir berichteten). Doch statt Amazon und andere Großkonzerne, über die als potenzielle Mieter gesprochen wurde, hat mit Bucher ein mittelständisches Unternehmen aus Wittlich das 40.0000 Quadratmeter große Lager übernommen. „Ich will die Bude bis zum Jahresende voll haben“, sagte der ehemalige Geschäftsführer Gerhard Bucher, der die Geschäftsführung zwischenzeitlich an seine Tochter Ann-Isabell Koch (38) abgegeben hat, im Januar 2022, als er im damals noch leeren Lager mit 40.000 Quadratmetern Fläche stand.

Wittlich: Größter Mieter der Lagerhalle ist geheim

Doch Bucher hat sich selbst übertroffen: Innerhalb von nur vier Monaten gelang es dem Unternehmen, die gigantische Lagerhalle bis auf den letzten Quadratmeter zu vermieten. Bucher übernimmt die komplette Logistik und liefert Waren und Verpackungen für Großkunden wie Parts Europe (Wasserliesch), die Moselland Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues) oder Stelioplast (Binsfeld). Dabei darf der größte Kunde, auf den der Großteil der Lagerfläche in Wittlich entfällt, gar nicht mal genannt werden, wie Geschäftsführerin Ann-Isabelle Koch verrät. Der größte Kunde – die Firma, deren Namen nicht genannt werden darf – schätzt also Diskretion.

Das 40.000 Quadratmeter große Lager in Wittlich ist jedenfalls voll, ebenso wie die drei anderen Lager der Bucher-Gruppe, die sich in Traben-Trarbach, im IRT bei Föhren sowie am Flughafen Hahn befinden. Insgesamt komme Bucher damit mittlerweile auf eine Lagerfläche von rund 110.000 Quadratmeter, sagt Koch. „Damit sind wir der größte Logistik-Dienstleister der Region bis in den Raum Frankfurt.“

Warum Firmen immer mehr Material bei Bucher auf Vorrat einlagern

Doch Bucher habe an all seinen Standorten mit insgesamt 110.000 Quadratmetern Lagerfläche mittlerweile seine Kapazitätsgrenzen erreicht, sagt Koch. Warum laufen die Geschäfte so gut und ist Lagerfläche so gefragt? Kunden würden mehr und mehr Rohstoffe und Produkte einlagern, erklärt Koch. Das Just-in-time-Geschäft, bei dem die Ware mit Lastwagen auf die Sekunde genau zur Produktion angeliefert werde, sei aufgrund der bekannten Krisen rückgängig. „Und das wird auch nicht wiederkommen. Unternehmen lagern wieder mehr Vorräte für die Produktion ein.“

Ein Beispiel: „Glasflaschen sind aufgrund gestiegener Energiepreise knapp und teuer geworden. Aus Angst vor Flaschenknappheit decken sich Weinhersteller wie die Winzergenossenschaft Moselland mit allem ein, was sie kriegen können, um die Produktion zu sichern und weiter abfüllen zu können.“ So erklärt sich, dass das Unternehmen Bucher, das die Waren für Kunden einlagert und auch die komplette Logistik übernimmt, nun bereits weitere Pläne zur Expansion hat. Denn 110.000 Quadratmeter sind nicht genug. Man müsse leider derzeit Großunternehmen, die Anfragen stellen, absagen, erklärt der Senior Gerhard Bucher, da man leider keinen weiteren Lagerplatz mehr anbieten könne.

Wie sehen die Expansionspläne von Bucher in Wittlich konkret aus?

Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen zur Übernahme einer Halle mit mehr als 4000 Quadratmetern Fläche in der Stadt Wittlich, sagt Koch. Weit größere Pläne verfolgt das Unternehmen jedoch in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. In einer der Gemeinden der VG Wittlich-Land, auch deren Name darf zumindest vorerst noch nicht genannt werden, plant Bucher einen Neubau. Diese Halle werde zwischen 40.000 und 50.000 Quadratmetern groß, sagt Koch. Mit diesen beiden Erweiterungen werde die Lagerfläche der Bucher Gruppe in Kürze auf rund 170.000 Quadratmeter wachsen.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Wittlicher Logistikunternehmen mit 150 Mitarbeitern seine Flotte erneuert, 18 neue Sattelzugmaschinen (Euro 6) angeschafft und damit kräftig investiert. Aber über Geld spricht man ja bekanntlich nicht.