Einkaufen in Wittlich : Ein Schwatz, ein Snack, ein Tasting: Das neue Konzept der Weinabteilung mit Tapasbar bei Bungert

Die neue Weinabteilung im Wittlicher Warenhaus Bungert. Foto: TV/Bungert

Wittlich Die neue Weinabteilung im Bungert in Wittlich erregt Aufmerksamkeit. Doch der Clou ist die dazugehörige Wein- und Tapasbar. Warum Geschäftsführer Matthias Bungert das Sortiment ausgedehnt hat, wieso er so großen Wert auf Snacks legt und wann es ratsam ist, Tickets zu kaufen.

Wer wissen möchte, ob ihm der Wein von Winzer A besser schmeckt als von Winzer B oder C oder D, kann die Wahl ab sofort beim Einkaufen treffen. Seit Anfang Dezember hat Bungert in Wittlich seine neue Weinabteilung eröffnet, doch mit der aktuellen Genuss-Bar geht Matthias Bungert, geschäftsführender Gesellschafter, noch einen Schritt weiter. Think big – denk groß, ist dabei sein Motto. Und so kann der Kunde auf 200 Quadratmetern wahlweise durch die Weinwelt (1891 Sorten Wein und 353 Sorten Schaumwein) stöbern, oder sich auf 100 Quadratmetern in der Spirituosenwelt verlieren. Das Angebot hat sich um ein Drittel vergrößert. Ausgebaut worden sei dabei die Auswahl von Tropfen aus der Pfalz oder Rheinhessen, aber auch aus Frankreich und Italien.

Der Fokus soll aber weiterhin auf dem Anbaugebiet Mosel liegen, teilt Matthias Bungert gegenüber dem Trierischen Volksfreund mit. Der Umbau der Weinabteilung sei mit der Anpassung an das neue Frischekonzept verbunden (wir berichteten) und passe sich optisch an den höherwertigen, moderneren Ladenbau im neuen Frischebereich an. In das Herzstück des Einkaufszentrums haben die Brüder und Geschäftsführer Winfried und Matthias Bungert unlängst eine „Millionen-Summe“ investiert.

Nun sind riesige Weinabteilungen per se kein Garant für großen Kundenzulauf. Doch Matthias Bungert setzt mit der Genuss-Bar, die an die Weinabteilung angedockt ist, neue Maßstäbe. Hier soll der Gast mitten im Einkaufstrubel eine Kleinigkeit essen oder trinken können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Spirituosen, Weine oder Neuheiten im Sortiment zu verkosten, auch mit regionalen Winzern.

Matthias Bungert kombiniert in seinem Einkaufscenter Wein und Essen

Bungert sagt: „Mit der Möglichkeit an unserer Genuss-Bar zu verweilen, in ungezwungener Atmosphäre ein Glas Wein zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen und neue Genussartikel kennenzulernen, runden wir die Abteilung ab.“ Warum ist es eigentlich so essenziell, dass die Kunden Lebensmittel vor dem Gang zur Kasse probieren können? Das sei wesentlich für das Einkaufserlebnis, antwortet Bungert. „Ich finde es sehr wichtig, den Kunden Dinge zu zeigen, die sie aus dem Regal heraus einfach so nicht kaufen würden. Weil man es vielleicht nicht kennt oder sich manchmal vielleicht auch einfach dem Risiko aussetzt, dass es einem nicht schmeckt.“

Die Genuss-Bar im Bungert in Wittlich: Zwei Mal im Monat spezielle Verkostungen

Aus den bisherigen Erfahrungen heraus funktioniert das offenbar gut. „Die Kunden sind regelrecht begeistert von unserer Idee, die Wein- und Spirituosenabteilung mit der Genuss-Bar zu kombinieren. Sie erwarten von uns immer Neues und hier können sie es probieren“, sagt der Chef.

Wer dieses Angebot in vollen Zügen ausprobieren möchte, wird sicherlich von den speziellen Verkostungen angetan sein, die zweimal monatlich jeden Donnerstag stattfinden sollen. Kleiner Wermutstropfen: Sie sind zum einen von der Personenanzahl begrenzt, zum anderen müssen dafür Karten gekauft werden. Dafür sind sie aber nicht nur auf Wein beschränkt, sondern bilden die ganze Bandbreite des Lebensmittelmarktes ab, vom Fleisch über Portwein bis hin zu Schaumwein.

So viel Service braucht gutes Personal. Verstärkung für den gastronomischen und beratenden Teil der Weinabteilung wird daher noch gesucht.