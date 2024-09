Seit mehr als fünf Jahren Accessoires made in Wittlich: das Erfolgsrezept der Schmuckwerkstatt

Eine Kette zum Geburtstag, Trauringe für den einen wichtigen Moment oder Ohrringe, einfach um sich selbst eine Freude zu machen – all das finden Kunden in der Schmuckwerkstatt von Annette Magunia. Vor mehr als fünf Jahren eröffnete die 46-Jährige ihr Geschäft in der Wittlicher Innenstadt.