Beschwerden von Bürgern Wittlich: Anwohner zeigen Unverständnis für geplantes Verkehrskonzept

Der Verkehr in der Wittlicher Innenstadt soll neu geregelt werden. Mehr Tempo 30, weniger Parkflächen, neue Straßenführungen – all das, damit weniger Autos in der Stadt unterwegs sind (wir berichteten). Doch nicht alle finden die Ideen der Stadt gut. Ein Knackpunkt: die neue Verkehrsführung für den Anliegerverkehr. Nach dem Verkehrskonzept soll dieser künftig nicht mehr von der Neustraße über den Marktplatz, sondern über die Oberstraße fließen.